Pallotta replica a Commisso: "Non ti ho voluto alla Roma, non sarai ancora arrabbiato?"

"A Pallotta vorrei dire che è importante imparare dagli altri, lui quando è arrivato non sapeva neanche l'italiano. Io invece conosco l'Italia da prima di molte altre persone, dato che ho settanta anni. A Friedkin consiglio di non fare promesse che non può mantenere, come ha fatto Pallotta che disse subito di voler arrivare tra le prima cinque al mondo...".

Così il presidente della Fiorentina Rocco Commisso nel corso di una lunga intervista concessa ai microfoni di Radio Bruno Toscana.

Qualche ora più tardi, su Twitter, è arrivata la risposta piccata di James Pallotta: "Dai Rocco, non puoi essere ancora arrabbiato dopo il nostro incontro a New York di cinque anni fa quando ti dissi che non ti avrei mai e poi mai voluto come partner in un grande club come la Roma"



😂😂 C’mon Rocco, you can not still be upset from our meeting in New York over five years ago when I told you I would never ever ever have you as a partner in a great club like Roma? 😂 https://t.co/c1tiCP95eZ

— Jim Pallotta (@jimpallotta13) August 7, 2020