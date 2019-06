Pallotta vuole deromanizzare la Roma? Baldissoni: "Sarebbe sciocco..."

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Deromanizzare la Roma? Mauro Baldissoni, vice-presidente del club giallorosso, ha così replicato all'accusa lanciata ieri dall'ormai ex dirigente Francesco Totti: "Deromanizzare la Roma sarebbe sciocco, è un patrimonio inestimabile dal punto di vista comunicazionale, emozionale e patrimoniale. Come potevamo essere così stupidi da pensare di rinunciarci? Francesco Totti all'epoca dell'acquisizione della Roma da parte degli americani era più conosciuto della Roma stessa, quindi come si poteva pensare di volerlo allontanare dalla Roma?".

