Panchina Inter - Nessuna sorpresa: c'è Conte. Anche senza Champions

Un ultima gara prima di dirsi addio. Luciano Spalletti saluterà l'Inter a prescindere da come finirà la sfida di domenica contro l'Empoli. Il suo destino è segnato perché Giuseppe Marotta, dopo un lungo corteggiamento, ha definito dettagli e smussato gli spigoli con Antonio Conte. Che spera il prossimo anno di essere in Champions alla guida dei nerazzurri, ma che arriverebbe ad Appiano anche in caso di finale sciagurato. Dalla famiglia Zhang sono arrivate rassicurazioni su un mercato di primo livello, su una Inter che vuole tornare grande e vuole tornare a vincere.

Si sta definendo lo staff - C'è ancora incertezza sul vice-allenatore: s'è tirato indietro il suo storico vice Angelo Alessio, s'è riproposto Massimo Carrera. Nel frattempo, si stanno delineando le altre figure: nel nuovo staff di Conte saranno presenti Paolo Vanoli e Christian Stellini.