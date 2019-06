Panchina Juve, 4 giugno: non sarà il giorno della firma

Fonte: inviato a Torino

Dovrebbe essere il giorno dell’annuncio del nuovo allenatore per i guardiolisti convinti che – forti della loro posizione mai aggiornata – avevano indicato momenti precisi per l’arrivo del tecnico del Manchester City alla Juventus. E invece, a meno di clamorose sorprese, questo martedì 4 giugno sarà transitorio e di avvicinamento all’arrivo di Maurizio Sarri in bianconero. L’accordo sembra ormai imbastito, il tecnico toscano è in attesa del nullaosta promesso dal Chelsea per legarsi ufficialmente alla Vecchia Signora, verosimilmente nelle prossime quarantott’ore.

L’arrivo di Sarri potrebbe anche portare al ritorno in nuova veste di Andrea Pirlo: dopo il corso di Coverciano sponsorizzato dalla Juve, l’ex centrocampista dovrebbe assumere le vesti di vice e fare la sua prima esperienza da coach. Con lui, in un ruolo nell’area tecnica ancora da definire, dovrebbe esserci pure Andrea Barzagli, ritenuto fondamentale per le dinamiche di spogliatoio specie nel rapporto con i sud americani.

L’altra grossa novità riguarda il mercato dei giocatori. Il colpo grosso, cui dovrebbe fare sponda Adidas (sponsor tecnico della Juve e del giocatore), potrebbe rispondere al nome di Paul Pogba. Il giocatore non ne vuole sapere di restare al Manchester United senza Champions, Raiola sarebbe già all’opera per pianificare il ritorno sotto la Mole. Provando a immaginare qualche contropartita tecnica all’altezza per equilibrare la parte economica. Il centrocampista francese sarebbe ritenuto fondamentale in copertura a un regista difensivo come Bonucci, come qualche anno fa. Lo scenario è da monitorare: da un sogno a un altro, la sensazione è che l’estate regalerà comunque un’emozione forte ai tifosi bianconeri.