Pandev non basta al Genoa. Biraschi sfortunato: i voti di TMW

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Perin 5 - Sicuro nelle uscite e tra i pali ma l'errore che regala alla Roma la palla dell'1-3 nel momento migliore del Genoa pesa tantissimo. Insufficiente la sua prestazione.

Biraschi 5,5 - Sfortunato nella deviazione che porta all'autogol che dà il raddoppio alla Roma. Per il resto non demerita e non entra, in negativo, nelle azioni che portano alle altre due reti giallorosse.

Romero 5,5 - La sua prestazione, nei primi 75' minuti, sarebbe stata anche positiva ma come spesso gli accade ha un blackout che alla fine pesa molto, visto che insieme a Perin contribuisce al terzo gol della Roma.

Goldaniga 6 - Va vicino al gol al 57' e solo un super intervento di Pau Lopez gli ha negato la gioia della rete. Seconda presenza stagionale dopo quella contro il Parma, merita di giocare un po' di più.

Ghiglione 6 - Torna titolare dopo due panchine consecutive e non demerita. Kluivert fa molta fatica dalle sue parti e oltre a questo prova anche a farsi vedere in fase offensiva.

Cassata 6 - Si batte contro i centrocampisti della Roma e la sua prova è certamente sufficiente. Al 70' è costretto a uscire per infortunio. (Dal 70' Favilli 6 - Pochi palloni giocabili nei 20 minuti che Nicola gli ha concesso. Entra per l'assalto finale ma poco dopo la Roma chiude la partita).

Schone 6,5 - Bello e preciso il lancio per Pandev che porta al gol dell'1-2 prima della fine del primo tempo. Tra i più positivi nelle fila del Genoa.

Sturaro 6 - Corre e lotta per tutta la partita. Sempre nel vivo del gioco, sia in fase difensiva che in quella offensiva. Nel finale cala vistosamente. (Dal 92' Radovanovic sv).

Barreca 5,5 - Lascia troppo spazio a Under in occasione del tiro-cross che porta in vantaggio la Roma. Poi però si riprende ed è costantemente pericoloso quando prova ad arrivare sul fondo. Nel finale non riesce però a spingere come dovrebbe.

Pandev 7 - Si fa trovare pronto a una manciata di secondi dall'intervallo regalando ai suoi la rete dell'1-2. Quando ha la palla tra i piedi dà sempre la sensazione di poter inventare qualcosa. Nel recupero Pau Lopez gli nega la gioia della doppietta.

Sanabria 5,5 - Fatica a rendersi pericoloso per tutto l'arco della gara e non riesce mai a tirare verso la porta della Roma. (Dall'86' Agudelo sv).