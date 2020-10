Paolo Brosio: "Juve in difficoltà e Chiesa sottoutilizzato, non ci sono schemi giusti per lui"

Paolo Brosio, noto tifoso della Juventus, tramite 'Sportmediaset' ha così commentato la sconfitta di questa sera dei bianconeri. A Torino, il Barcellona s'è imposto 2-0: "Ho visto una Juventus in grave difficoltà e il Barcellona poteva farne altri due. Morata ha giocato bene, Chiesa invece è sottoutilizzato, non ci sono degli schemi che possano metterlo in risalto. Tutto il gioco verteva su Dybala in attacco e il centrocampo della Juve non è risultato creativo, non ha fantasia. Non voglio avercela con Pirlo, bisogna dargli il tempo di crescere però la Juve è indietro. Poi il rammarico è che il Barcellona è molto più veloce, aggressivo e ha molta più fantasia. Sul centrocampo c'è da metterci le mani".