Lucas Paquetà indosserà il numero 10 nelle prossime due amichevoli del Brasile contro Panama e Repubblica Ceca, una maglia che ha significato particolare nella nazionale verdeoro visto che è stata indossata da tanti grandi campioni: "Neymar, Ronaldinho, Pelé, Zico. Ce ne sono così tanti che hanno indossato questo numero e oggi ne ho io l'opportunità. Spero di fare del mio meglio per soddisfare le aspettative. La maglia della Seleçao ha un peso enorme, la storia, le cinque stelle. È un privilegio esserci con qualsiasi numero sulle spalle. Ho intenzione di lavorare sodo per trovare spazio", ha dichiarato in conferenza stampa il giocatore del Milan dal ritiro del Brasile. Paquetà ha detto la sua pure su Rino Gattuso e sulla sua posizione in campo: "Gattuso è una grande persona e un eccellente professionista che ti spinge a dare di più. Spero che otterremo grandi risultati questa stagione. Ruolo? Le tattiche del Brasile e del Milan sono un po’ simili. A Milano gioco da mezzala sinistra, è una posizione che mi piace. Il campionato italiano è diverso, è molto più tattico. Qui in Nazionale Tite mi dà la libertà di fare un passo in più verso l’area avversaria e di essere un po' più libero".