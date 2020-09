Paqueta, rilancio cercasi a Lione. Trequartista nel 3-4-1-2 di Garcia al posto di Aouar

Come giocherà il Lione con Lucas Paquetá? Molto dipenderà dalle dinamiche di mercato che coinvolgeranno il Lione da qui a lunedì. L'indiziato principale a lasciare il posto al brasiliano è Houssem Aouar, destinato a questo punto a partire con Juventus e Arsenal a contendersi il nazionale Under 21. Il Rudi Garcia di Lione dal finale della scorsa stagione ha virato per un 3-5-2 che può essere all'occorrenza 3-1-4-2 o più facilmente 3-4-1-2. Una strategia che ha fruttato la qualificazione fino alle semifinali di Champions League e che è stata confermata in questo inizio campionato. Il suo spazio sarà tra le linee di centrocampo e attacco, laddove si era fatto notare al Flamengo. A coprirgli le spalle, in mediana, Caqueret e Guimaraes mentre l'ormai ex Milan potrà ispirare Dembélé e Depay (se quest'ultimo resta). Pallino di Juninho Penambucano, idolo da calciatore dell'OL e oggi direttore sportivo, Paquetá ha l'occasione per riscattarsi in un campionato con meno pressione, che ha sempre incoraggiato il talento puro. Del resto anche Memphis Depay era arrivato dopo essere stato "scaricato" dal Manchester United. Rilanciandosi alla grande.