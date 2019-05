© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Serie A 2018/19 è andata agli archivi e le tre squadre retrocesse, Empoli, Frosinone e ChievoVerona, avranno la magra consolazione del "paracadute" per la serie B. La cifra messe a disposizione per la stagione 2018-2019 è di 60 milioni di euro, che saranno divisi tra i tre club. La cifra non verrà spartita in parti uguali ma tutto dipenderà dal recente passato delle formazioni retrocesse e dai risultati ottenuti in Serie A dalla stagione 2015-2016 in poi.

25 milioni al Chievo - Per le società che hanno disputato tre delle ultime quattro stagioni in Serie A il "paracadute" previsto è di 25 milioni di euro ed è questo il caso del ChievoVerona. Con due partecipazioni alla massima Serie e uno in B la quota è invece di 15 milioni (Empoli), mentre in caso di una singola presenza in A la quota minima è 10 milioni (Frosinone).

10 milioni al prossimo anno - In questa stagione i milioni previsti per i tre "paracadute" saranno dunque 50 e non 60. I restanti 10 saranno aggiunti a quelli della prossima stagione.