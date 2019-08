© foto di Insidefoto/Image Sport

L'edizione odierna de Il Messaggero racconta di un paradosso di mercato che riguarda la Roma. I giallorossi infatti potrebbero pagare la lentezza nell'uscita dell'attaccante... per arrivare a un difensore. I nomi coinvolti sono ovviamente quelli di Edin Dzeko da una parte e Toby Alderweireld da quell'altra. Il problema del ds Petrachi è quello di non dover spendere più di tanto per assicurarsi il sostituto del bosniaco, anche perché i 18-20 milioni che si auspica di incassare, non basterebbero per un nuovo nove. Già qualche uscita secondaria (da Nzonzi a Karsdorp, passando per Coric, Olsen e Pastore) potrebbe far rifiatare il bilancio. Per il momento dunque non è stata aumentata neanche l'offerta al Tottenham per Alderweireld, ancora ferma a 20 milioni. Anche se a Trigoria si dicono comunque fiduciosi di poter chiudere, pure dopo la deadline del mercato di Premier League.