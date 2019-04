Paramatti: "Juve, a Torino dovrai fare di più. Bentancur il migliore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

«Alla Juventus in casa servirà qualcosa di più per passare il turno. L’Ajax ha giocato una grande partita, fatta di pressione e possesso. Hanno creato molto anche se non stiamo parlando di occasioni limpide, ma comunque pericolose». Anche Michele Paramatti, campione d’Italia con i bianconeri nel 2002, ha detto la sua a MC Sport, nel corso della trasmissione ‘Al Var dello Sport’, sul pari degli uomini di Allegri ad Amsterdam.

Ti aspetti una partita diversa allo Stadium come contro l’Atletico?

«A Madrid la Juve non giocò una buona gara più per merito dei suoi avversari. In Olanda invece la prestazione è stata positiva nonostante l’atteggiamento aggressivo dell’avversario. Pjanic non ha brillato proprio perché non aveva tempo per pensare con due giocatori sempre addosso. E’ una caratteristica dell’Ajax che vedremo anche a Torino. Magari al ritorno Ronaldo avrà una forma migliore: non al 100% è comunque stato in grado di fare gol e creare occasioni pericolose».

Chi ti è piaciuto dei bianconeri, al di là di CR7?

«Bentancur credo sia stato il migliore. Molto bene anche la coppia difensiva che non si è lasciata sorprendere più di tanto, restando sempre lucida. Douglas Costa determinante anche per il momento della partita nel quale è stato impiegato»