Paratici: "Buffon non è mai andato via, è il miglior portiere della storia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d'inizio di Juventus-Hellas Verona, il ds bianconero Fabio Paratici ha celebrato così il ritorno di Gianluigi Buffon: "Secondo me non è mai andato via, è un persona speciale e un giocatore straordinario, probabilmente il miglior portiere della storia del calcio. Accanto a questi campioni si impara sempre".