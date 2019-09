Pardo bacchetta Wanda: "Strategia fallimentare. Lei e Icardi hanno perso"

© foto di Federico De Luca

Il noto giornalista Pierluigi Pardo, presentatore di Tiki-Taka, ha parlato a Radio 24 della chiusura "movimentata" del rapporto tra Mauro Icardi e l'Inter, con un particolare riferimento all'operato dell'agente e moglie dell'attaccante, Wanda Nara, ospite fissa negli studi della sua trasmissione: "La vicenda che abbiamo vissuto è stata surreale e la strategia di Wanda, ammesso che ce ne fosse una, si è rivelata un fallimento totale. Il giocatore è forte e può sempre trovare una squadra che lo faccia giocare. Ma l’idea che un giocatore come Icardi, che ha segnato 124 gol con la maglia dell’Inter, vada via in questo modo è sbagliata. Wanda via da Tiki Taka? Faccio un discorso molto serio e onesto: la sua presenza in caso di prolungarsi della causa con l’Inter non era conciliabile con la mia deontologia professionale, l’ho detto all’azienda. Questo può essere messo agli atti".

"Passerai alla storia in negativo" - Continua Pardo: "In questi dieci mesi Icardi e Wanda Nara hanno perso. Nelle ultime ventiquattr’ore Wanda ha salvato il salvabile, ma non è una vittoria andare a fare la quarta punta al PSG. Ho cercato di trovare una soluzione positiva. Ho detto a Wanda che Napoli e Roma erano ambienti ideali per due persone che avevano passato dal punto di vista dell’immagine mesi catastrofici. Era una grande occasione, Icardi poteva sentirsi un re, invece è arrivato all’ultimo giorno di mercato come scommessa dopo aver fatto causa alla società per la quale diceva di tifare. Se questo è un trionfo, io sono magro". Poi, alla domanda sul futuro di Wanda a Tiki Taka, ha risposto: "Non so cosa succederà".