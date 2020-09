Parma attivissimo sul mercato: Brunetta vicino, fiducia per Osorio e nuova idea Saponara

Parma attivissimo sul mercato in queste ultime frenetiche ore. Come riporta Sky Sport, è molto vicino l'arrivo del centrocampista del Godoy Cruz Juan Francisco Brunetta, trattato anche da Monza e Hellas Verona nelle scorse settimane, mentre continua con fiducia la trattativa col Porto per il difensore Yordan Osorio. Per la trequarti, infine, la nuova suggestione menzionata dall'emittente satellitare è Riccardo Saponara, in uscita dalla Fiorentina e già vicino in passato a vestire la maglia gialloblù.