Parma, Brazao: "L'Europa un sogno. Qui per fare come Taffarel"

© foto di Giacomo Iacobellis

Gabriel Brazao, portiere arrivato in Italia al Parma via Inter, ha parlato a Superesportes. Queste le sue parole: "Robertinho e Leandro Franco (i due preparatori dei portieri del Cruzeiro ndr) avevano un progetto interessante per me, ma sarebbe stato più difficile giocare in futuro. Questo ha pesato nella mia scelta, come anche è stato determinante il sogno di giocare in Europa. Cosa difficile, soprattutto per un portiere della mia età. Il viaggio in Europa è la realizzazione di un sogno. Il Parma è una grande squadra, che ha una grande storia in Italia, ha avuto Taffarel che è stato uno dei grandi portieri brasiliani della storia: il mio obiettivo è fare un po' di storia. Ho l'opportunità di essere in Europa e spero di poterla sfruttare nel modo migliore. Se mi metteranno in prima squadra, sarò pronto a cogliere l'opportunità. Ma innanzitutto cercherò di adattarmi al calcio italiano, di imparare la lingua e la cultura. Con il mio potenziale e il lavoro sono sicuro di poter fare la storia. Tornare in Brasile tra qualche anno? Certo che penso di tornare al Cruzeiro. Da quando sono entrato in quel club ho imparato molto, li ringrazio molto per questo. Certamente, quando tornerò in Brasile, darò al club l'opportunità di presentarmi al mondo. Tiferò per il Cruzeiro da lontano, spero che i miei compagni facciano bene e che sia un anno pieno di vittorie".