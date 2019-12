© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Termina senza gol il primo tempo di Parma-Brescia, ultima gara dell'anno per entrambe le squadre, in corso di svolgimento all'Ennio Tardini: inizio piuttosto bloccato, col Parma che fatica senza punti di riferimenti davanti e il Brescia bravo a recuperare tanti palloni su Gervinho in particolare. È proprio l'ivoriano però a rendersi pericoloso, due volte, nei primi venti minuti: in entrambi i casi è Joronen a salvare le Rondinelle, che hanno però anche una occasione gigantesca per passare in vantaggio. Retropassaggio sciagurato di Brugman, Donnarumma si avventa sulla sfera e scarta anche Sepe, ma a porta vuota non riesce a centrare lo specchio. Il Parma si va nuovamente vedere con un sinistro di Kulusevski e un tocco sotto porta di Gagliolo (tra i migliori in campo), ma soprattutto con un destro radente di Hernani, ma ancora una volta il Brescia si salva. Si va al riposo in equilibrio.