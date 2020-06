Parma brillante, Genoa troppo imballato: doppio Cornelius e emiliani avanti 2-0 al "Ferraris"

Finisce il primo tempo al "Ferraris" con il Parma in vantaggio 2-0 sul Genoa grazie alla doppietta realizzata da Cornelius. Dopo un inizio molto bloccato, con le due formazioni che affrontano la tradizionale fase di studio, il Parma sfiora il gol al quarto d’ora ma Gervinho da ottima posizione ciabatta e mette sul fondo. Al 18’ il punteggio si sblocca. Traversone insidioso dalla destra di Hernani che viene bucato su cui viene sorpresa la retroguardia rossoblu. In agguato c’è però Cornelius che non ha problemi a gonfiare la rete alle spalle di Perin. La risposta rossoblu non si fa attendere con Schone che scodella un pallone buono dal lato destro dell’area per Favilli ma l’attaccante rossoblu non inquadra lo specchio della porta.

Il Parma prende il largo - Al 27’ bella discesa di Gervinho sulla sinistra che lascia a Gagliolo. Il suo cross è per la girata di Cornelius ma Perin salva tutto. Sul capovolgimento di fronte Sturaro dal limite dell’area calcia e trova la deviazione di braccio di Iacoponi. Per il direttore di gara non ci sono dubbi: dal dischetto Criscito che chiama Sepe al secondo rigore neutralizzato in pochi giorni. Alla mezzora ecco il raddoppio emiliano con l’ennesimo cross di Hernani dalla sinistra per Cornelius che anticipa Romero sul vertice destro dell’area piccole e in diagonale infila con un tunnel Perin.

