Parma, Brunetta e il Covid-19: "Brutta esperienza, ma mi è servita per essere più forte"

All'interno dell'intervista realizzata ai microfoni di parmalive.com, l'argentino Juan Francisco Brunetta ha parlato anche del difficile inizio di stagione dovuto alla sua positività al Covid-19:

Il tuo inizio di stagione non è stato facile, ci hai raccontato di aver anche contratto il Covid: ti va di raccontarci la tua esperienza?

“Sì, non è stato facile all’inizio perché come ti ho detto ero lontano dalla famiglia, ero qui da solo. E in più ho anche contratto il Covid. E’ stato difficile ma mi è servito per essere più forte, per crescere anche a livello mentale e per fortuna ora l’ho superato. E’ stata un’esperienza brutta ma come ti ho detto mi è servita per rinforzarmi, crescere a livello di testa e affrontare le sfide che verranno. Grazie a Dio ho recuperato”.