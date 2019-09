Parma-Cagliari, i voti ai tecnici - Gli episodi premiano Maran

© foto di www.imagephotoagency.it

Primi tre punti per il Cagliari in stagione, finisce 3-1 per i sardi contro il Parma dopo una partita incredibile: al Tardini infatti va in doppio vantaggio il collettivo sardo grazie a capitan Ceppitelli, poi le reti di Barillà e Simeone fissano il risultato sul 3-1 finale. Addirittura dodici minuti di recupero nel finale a causa di svariati casi da VAR.

ROLANDO MARAN 6,5 - Il Parma arriva sempre al momento giusto per il tecnico trentino, che anche l'anno scorso salvò la panchina grazie al successo, allora interno, sui crociati. Oggi tutto sorride al Cagliari: ogni tiro in porta diventa gol, quasi ogni tentativo avversario è fermato da pali, VAR e portiere (grandissima prova per Olsen, ndr). Imposta la sfida sul contropiede, tattica che si rivela giusta a maggior ragione dopo il gol del vantaggio. A dispetto della differenza di altezza, due dei gol rossoblù arrivano sugli sviluppi di un calcio piazzato, il che è sintomo di grande organizzazione offensiva sulle palle da fermo.

Le pagelle del Cagliari

ROBERTO D'AVERSA 5,5 - Difficile dare grosse responsabilità al tecnico in una gara dove sono gli errori individuali a farla da padrone: la partenza sprint dei suoi è una ottima idea, se solo si concretizzasse col meritato vantaggio. La pessima giornata dei due la davanti, in particolare di Inglese, rivoluziona i suoi piani. Il doppio vantaggio del Cagliari non scuote la squadra, la pausa tra i tempi sì: bene l'avvio di ripresa, poi l'ennesimo errore individuale chiude la sfida. Il passaggio al 3-4-3 finale, con bocciatura di Inglese, non cambia sostanzialmente nulla negli equilibri della sfida, che continua a vivere di guizzi personali. C'è molto da lavorare sulle palle ferme, come testimonia la doppietta di Ceppitelli.