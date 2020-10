Parma, che regali Santa Krause! Mercato da settanta milioni, il progetto giovani prende il via

vedi letture

Si chiude un mercato pazzo per il Parma che ha avuto mille anime in questi ultimi mesi. Dall’addio di Daniele Faggiano e Roberto D’Aversa, all’arrivo del nuovo ds Marcello Carli, della promozione di Alessandro Lucarelli e della nuova guida tecnica Liverani. Ma soprattutto all’arrivo di Kyle Krause, l’americano che nemmeno tre settimane fa ha rilevato la maggioranza del club crociato, promettendo passione e serietà, perseguendo quel progetto giovani punto cardine nel nuovo corso Parma. E progetto giovani è stato, con un mercato di fatto partito dieci giorni fa tra mille problemi ed insidie. Carli è riuscito a fare un capolavoro, acquistando alcuni dei giovani più promettenti d’Europa e del mondo, e soprattutto non ha ceduto nessuno dei suoi big, riuscendo, per quanto possibile, ad alleggerire la rosa di tutti quei profili superflui che i crociati si portavano dietro da anni. Molti ne sono rimasti, ma una buona parte è stata “liquidata”.

E’ stato un mercato giovane ma non per questo povero, tutt’altro. Oltre agli obblighi di riscatto che scattavano per questa stagione, il nuovo presidente del Parma ha investito molto per portare in Emilia alcuni dei giovani più interessanti del panorama mondiale. Ecco dunque lo svizzero Sohm, 2001 ma già nazionale, il 2000 Mihaila, i ’99 Valenti e Busi, il 2000 Nicolussi Caviglia e il ’97 Brunetta, oltre ai ’94 e ’95 Osorio e Cyprien, gli "anziani" della campagna. Totale? Tra obblighi e cifre già versate circa 45 milioni che verranno investiti tra ora e il prossimo anno, con altri 45 già spesi per gli obblighi di riscatto che scattavano in questa stagione (non pieni, visti i pagamenti dilazionati).

Una sessione piena di regali degni del miglior Babbo Natale, anzi di Santa Krause, che in un periodo non semplice come quello che stiamo vivendo ha investito cifre da capogiro in un mercato ambizioso, interessante e potenzialmente brillante. Certo sono tante le scommesse, sono tante le incognite ma un progetto così ambizioso deve avere anche un pizzico di sana follia. La base da cui riparte il Parma è comunque solida, e se gradualmente mister Liverani riuscirà a far sbocciare questi giovani talenti ecco che la proprietà americana potrà ritrovarsi tra le mani un asset che varrà cinque, sei volte quello speso. Ora la parola spetterà al campo, dove i crociati hanno finalmente lasciato la casellina degli zero punti dopo la vittoria di domenica contro l’Hellas. Una vittoria di cuore più che di organizzazione, ma piano piano un po’ del progetto Liverani sta iniziando a nascere. Ci vorrà tempo, ci saranno inciampi e incidenti di percorso. La strada è tracciata, ora sta al Parma decidere come percorrerla.