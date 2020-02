vedi letture

Parma, Cornelius: "Felice di aver segnato gol importanti. Numero 11? È una costante"

In una lunga intervista concessa al sito ufficiale del Parma, Andreas Cornelius ha raccontato quali sono state le emozioni fino ad ora vissute con la maglia crociata: "Vivo in una città molto bella in cui si sta bene, la gente è amichevole e quando esco posso passeggiare senza problemi. La mia prima tripletta in carriera contro il Genoa è stata una grande emozione, sono stati una grande partita ed una grande notte. Sono felice di poter aiutare la squadra segnando gol importanti, poi i tre segnati in una volta sola hanno aumentato il mio rendimento per il club".

Perché la maglia numero 11?: "Ho sempre giocato con questo numero fin da bambino, poi anche nel Copenaghen. Non sono superstizioso ma non vedo il motivo di cambiare".