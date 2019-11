Parma, D'Aversa allontana il mercato: "Rosa corta, l'Inter non è affar mio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa è intervenuto oggi durante la trasmissione "Tutti Convocati" in onda su Radio 24, partendo dal cambio decisivo per la partita di domenica Gervinho-Sprocati: "Gervinho mi ha chiesto il cambio, è un giocatore importante, mi fa piacere invece per Sprocati. Quest'anno partendo da inizio ritiro Gervinho sta benissimo a livello psicofisico, il merito è suo e di come si allena. Il segreto del Parma? La qualità della rosa, siamo migliorati. Se si fa male Inglese e abbiamo un sostituto come Cornelius, con caratteristiche che si adattano al nostro sistema di gioco, se si fa male Bruno Alves e abbiamo Dermaku vuol dire che la società è stata brava a colmare la situazione dell'anno scorso in cui si potevano avere sostituti non all'altezza. Manca anche Grassi che per noi è un giocatore importante. Nelle difficoltà questi ragazzi si compattano e fanno veramente bene. Mi auguro in ogni caso di recuperare questi giocatori".

L'Inter studia i talenti ducali: "Indipendentemente dalla classifica siamo numericamente in difficoltà. Abbiamo una rosa corta, lo testimonia il fatto che abbiamo fatto delle partite con quattro difensori di numero. Devo sistemare la mia di situazione non quella di Conte. Non penso al mercato. Ora mi preme recuperare giocatori come Inglese e Grassi, oltre a Laurini. Sono giocatori importanti sperando che Gervinho abbia qualcosa di leggero".