Parma, D'Aversa: "Brescia già in B, ma non dobbiamo pensare che sarà un impegno facile"

Dopo la vittoria contro il Napoli che è valsa la matematica salvezza, il Parma scenderà in campo nel pomeriggio di domani, a Brescia, contro la squadra di Lopez che nell'ultimo turno è stata matematicamente retrocessa in Serie B. Ad introdurre la sfida è stato il mister dei crociati Roberto D'Aversa, che attraverso i canali ufficiali del club ha parlato della sfida di domani: "Il Brescia è una squadra che ha sempre fatto il suo campionato. Adesso sono aritmeticamente retrocessi ma sono proprio queste partite che nascondono mille insidie, perché sotto l’aspetto mentale affrontano magari la partita in maniera disinvolta. Sicuramente non dobbiamo pensare che sia un impegno semplice, questo non possiamo permettercelo. Dobbiamo riportare in campo le nostre qualità che sono poi quelle che ci hanno portato a fare risultati importanti".

