Parma, D'Aversa: "Caprari rientrato oggi, Karamoh non si è allenato. Gioca chi sta meglio"

vedi letture

Ultime di formazione in casa Parma direttamente dalla voce del suo allenatore in vista del derby di domani contro il Bologna. Roberto D'Aversa in conferenza stampa si è così espresso sulle pedine che potrebbe schierare in attacco.

In attacco mancherà Cornelius, rientra Inglese che potrebbe partire dalla panchina ma ci sono anche altri calciatori come Karamoh, Caprari, Sprocati. Che attacco potrebbe schierare?

“Vediamo, devo valutare. Caprari dopo la partita di mercoledì è rimasto a Roma per motivi familiari per due giorni ed è rientrato oggi. Yann ieri ha saltato l’allenamento per un problemino. Valuteremo domani il tutto per poi decidere chi far scendere in campo. Bisogna considerare il fatto che, in questo momento, bisogna mandare in campo coloro che a livello fisico stanno meglio“.

CLICCA QUI per la conferenza stampa integrale di D'Aversa.