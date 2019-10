Parma, D'Aversa: "Giornata totalmente storta, l'obiettivo resta salvarci"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore del Parma Roberto D'Aversa, intervistato da Sky Sport, ha analizzato così la sconfitta di oggi con la SPAL (0-1): "I motivi di questa sconfitta li scopriremo più avanti. La SPAL ha messo in campo qualcosa in più di noi per trovare un buon risultato, il Parma ha fatto veramente poco. È stata una giornata storta sotto ogni punto di vista, una di quelle partite che possono capitare una o due volte all'anno".

Sconfitta deludente dopo le ultime vittorie.

"Sì, mi aspettavo di più. Anche il gol è nato da rimessa laterale, c'è poco da salvare. Già nel primo tempo abbiamo fatto male, poi anche in superiorità numerica non siamo riusciti ad approfittarne. Abbiamo fatto veramente poco".

La SPAL ha meritato il risultato.

"Anche ieri in conferenza ho detto che il risultato era importante per noi quanto loro, però oggi si è vista la differenza sotto il profilo della voglia".

Il suo Parma sta invece provando a cambiare pelle dal punto di vista del gioco.

"Quanto fatto l'anno scorso è arrivato grazie alle caratteristiche scritte nel nostro DNA, lottando su ogni pallone. Preferisco quell'atteggiamento lì al bel gioco. Non mi va però di colpevolizzare i ragazzi per questa giornata storta. Come le vittorie ci fanno capire alcune cose, anche i ko insegnano che non possiamo prescindere da un determinato atteggiamento".

Il bilancio con la SPAL resta assai negativo.

"Ogni partita ha una storia a sé. L'anno scorso nella prima gara eravamo ancora in fase di rodaggio, mentre nella seconda non avremmo meritato neanche di pareggiare e ci fu una serie di episodi che ci girarono contro. Peccato per la sconfitta di oggi, vincendo saremmo potuti andare in una posizione di classifica che neanche ci compete visto che il nostro obiettivo è la salvezza".