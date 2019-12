Dopo la vittoria conquistata contro il Napoli, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ai microfoni di Radio Rai 1 ha detto: "Ho chiesto ai ragazzi di affrontare la gara rispettando l'avversario che nonostante fosse in difficoltà in campionato, ha superato il turno in Champions. Per uscire da questo campo con i tre punti serviva una gara di personalità, i ragazzi hanno commesso qualche errore nel primo tempo perché potevamo arrotondare il risultato, poi è venuto fuori il Napoli, gli abbiamo dato entusiasmo, ma siamo stati bravi a conquistare questi tre punti simbolo della voglia di far risultato a tutti i costi. Kulusevski? Spicca la personalità con cui gioca, ma voglio sottolineare anche la prova di Gervinho, Bruno Alves e Iacopoli, il gruppo permette ai singoli di evidenziarsi. Ma resterà a Parma? Penso che il suo bene debba finire con noi il campionato, siamo stati bravi questa estate a crederci in lui e mi auguro che possa rimanere".