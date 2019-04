Parma, D'Aversa: "Ripensare alla gara di andata a San Siro fa rabbia"

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Rivedendo la partita dell'andata, il nervoso ti viene ancora". Così Roberto D'Aversa commenta la gara di andata persa contro il Milan a San Siro, nonostante il gol del vantaggio di Inglese. Poi fu un dubbio rigore fischiato a Bastoni a decidere la sfida, dopo il pari di Cutrone: "Andare via con zero punti dopo una gara del genere, con un episodio sfavorevole che non commentiamo, fa rabbia. Mancano poche partita e ci auguriamo tutti che degli episodi non ce ne siano più, visto il poco tempo per recuperare. Se affrontato in una certa maniera, non è impossibile nulla nella vita. Dobbiamo credere tutti di poter fare un gran risultato".