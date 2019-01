© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Deiola saluterà a breve il Parma per tornare al Cagliari. Sky Sport fa sapere dell'intenzione del centrocampista di proprietà dei sardi, approdato in Emilia durante la scorsa estate. Dopo nove apparizioni con la maglia dei crociati, Deiola dovrebbe a breve rientrare in rossoblu.