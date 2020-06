Parma, deliberato e versato un apporto di Capitale di 8 milioni di euro. Il comunicato

vedi letture

Parma Calcio 1913 comunica che l’Assemblea dei Soci, riunitasi questa mattina alla presenza del Notaio Almansi, ha deliberato un apporto di Capitale per un importo complessivo di € 8 milioni. L’intero importo è stato contestualmente sottoscritto e versato per il 100% da parte del socio di maggioranza Nuovo Inizio, coprendo in base agli accordi parasociali anche la quota (1%) del socio PPC SpA. Il suddetto apporto di capitale va a ripianare ogni perdita di esercizio maturata al 31 Marzo 2020, a ricostituire il capitale sociale e a costituire ulteriori riserve per esigenze future.