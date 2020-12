Parma, dietro brilla la stella di Osorio

La bella prestazione del Parma a Milano contro il Milan ha messo in luce ancora una volta le individualità di Osorio. Il centrale venezuelano arrivato in estate dal Porto sta confermando le qualità che avevano spinto gli emiliani a puntare su di lui in estate con un’altra partita ai limiti dell’impeccabile nel cuore della retroguardia di Liverani, anche contro un cliente complicato da gestire come la capolista. Rapidità, dinamismo e solidità sono le armi più importanti di un repertorio che prevede anche un buon bagaglio tecnico di base: insomma tutti gli ingredienti per affermarsi nel calcio che conta e proseguire la tradizione positiva dei difensori che partiti dal Porto hanno intrapreso una grande carriera anche nei campionati più competivi del Vecchio Continente. L’esperienza a Guimaraes prima e San Pietroburgo poi hanno iniziato a sgrezzare un gioiello dalle qualità naturali già indubitabili. Il lavoro di un maestro di calcio come Liverani è la palestra migliore per affinare qualità già evidenti e regalare al nostro calcio un nuovo protagonista, ed al Parma la certezza di avere portato a termine un investimento di grande intelligenza.