© foto di Andrea Cantini

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha parlato così a Radio Sportiva della salvezza raggiunta ieri dalla squadra con il successo sulla Fiorentina: "Per fortuna è andata come doveva andare. Se è arrivata tardi? Forse qualcuno si è scordato che siamo una neopromossa, e che abbiamo avuto tante assenze pesanti durante il campionato. Nessuno si è mai rilassato, se qualcuno lo ha pensato si ricrederà. È come uno scudetto per noi. Siamo stati bravi e fortunati nell'assemblare la squadra in cinque giorni in estate, sfortunati perché gli uomini chiave sono venuti a mancare nei momenti chiave. Dovremo parlare con Napoli e Inter per i tanti giocatori in prestito, ci sono tanti discorsi in piedi".