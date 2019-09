© foto di Andrea Cantini

Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare la gara di ieri sera vinta dal Parma contro il Sassuolo: "La vittoria contro il Sassuolo? Alla fine quasi non ci credevamo più dopo le tante disavventure, per fortuna è arrivata quella carambola al 95'. Quella di ieri è stata una partita strana che perdi nel 90% dei casi. Ho visto un buon Parma così come lo avevo visto contro il Cagliari. Mercato? L'asticella vorremmo sempre alzarla, ma dobbiamo guardare anche al mercato fatto dalle altre squadre. Il campionato è livellato verso l'alto, non esistono squadre materasso. Karamoh? Si parla ancora di lui? Basta. Si farà trovare pronto quando sarà al massimo e verrà chiamato in causa".