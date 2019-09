© foto di Andrea Cantini

Trattenere Inglese, prendere Darmian e Karamoh sono grandi colpi per il Parma. Lo ha sottolineato in conferenza stampa Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, che analizza così la trattativa che ha portato alla conferma del centravanti abruzzese: "L'attore principale di questa trattativa è stato Roberto, poi noi e il Napoli sullo stesso piano. La volontà del giocatore è stata importante, e finché non ha firmato altre squadre hanno offerto di più sia al Napoli che a lui. Il Napoli non si è scomposto e Inglese nemmeno. Balotelli? Ci piaceva, ha un appeal importante però il nostro primo obiettivo era Inglese e Balotelli non era fattibile".