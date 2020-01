© foto di Federico Gaetano

Daniele Faggiano, ds del Parma, ha parlato brevemente nel pre-partita del match contro l'Udinese ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "Oggi affrontiamo l'Udinese, che è un'ottima squadra sta facendo bene. Penso che non meritasse di perdere domenica scorsa contro il Milan. Mercato? E' già stato fatto tanto: ci siamo mossi a inizio gennaio con l'acquisto di Kurtic, essendo arrivato subito qualcuno forse se lo dimentica. Certo, l'infortunio di Inglese ci sta facendo riflettere, vedremo. Di sicuro non faremo qualcosa tanto per fare".