Parma, Faggiano: "Pezzella arriverà, Conti non credo proprio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il direttore sportivo crociato Daniele Faggiano, intervenuto su Sky Sport, ha così parlato del mercato gialloblù: "Per rispetto nei confronti dell'Udinese, non possiamo dire che Pezzella sia un nostro giocatore, però siamo d'accordo con tutti: mancano solo le firme. L'anno scorso hanno inciso gli infortuni: le partite senza Inglese e Gervinho si sono sentite. Noi puntavamo tanto su questi ragazzi. Se è stato più difficile confermare Gervinho o comprare Inglese? Devo essere onesto, sono stato agevolato da loro due: hanno voluto fortemente restare qui. Conti? Penso proprio che non arriverà".