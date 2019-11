Parma, Faggiano sicuro: "A gennaio non si muove nessuno"

© foto di Andrea Cantini

Daniele Faggiano, ds del Parma, ha parlato principalmente di mercato ai microfoni di Sky, a pochi minuti dal match tra i crociati e la Roma: "Posso assicurare che sul mercato degli svincolati non andremo. Cercheremo di recuperare tutti gli infortunati, sebbene le assenze di giocatori come Grassi e Inglese possano pesare. Nonostante le assenze, non abbiamo mai demeritato. Kulusevski? Lo dico chiaramente: a gennaio non si muove nessuno, a meno di offerte vantaggiosissime che possano permetterci di sostituire chi va via. Kulusevski, Gervinho... i nostri rimangono qui. Inter su Darmian? Il discorso è valido anche per lui. Per adesso non me l'ha chiesto nessuno, è un giocatore del Parma. Se ci fossero offerte vantaggiose e dovessimo trovare un sostituto all'altezza, vedremo. Lo volevamo fortemente, abbiamo fatto dei sacrifici per prenderlo. Numericamente stiamo andando avanti nonostante le assenze ci abbiano penalizzato: Dermaku si è fatto trovare pronto, Iacoponi sta facendo più del suo, abbiamo anche Pezzella che si è fatto trovare pronto. Sono giocatori che ci stanno dando tanto".