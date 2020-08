Parma, Gagliolo: "Cresciuti dall'anno scorso, nel complesso ottimo campionato"

Nel post partita di Lecce-Parma, il difensore crociato Riccardo Gagliolo si è presentato ai microfoni del club, tracciando un bilancio dell'annata: “Abbiamo fatto una buona partita, sapevamo di voler chiudere bene l’annata dopo che abbiamo fatto un grandissimo girone d’andata. Nel ritorno dopo il lockdown abbiamo avuto qualche problemino, magari di concentrazione, come oggi un po’ sullo 0-2, poi però siamo rientrati bene nel secondo tempo. A Carpi sono retrocesso con 38 punti, è brutto, però noi siamo professionisti, siamo entrati in campo per cercare di vincere la partita per noi, per i nostri tifosi. Il Lecce doveva sperare anche in un altro risultato. Il bilancio? Sicuramente siamo cresciuti molto dall’anno scorso, abbiamo espresso anche un calcio migliore. Tranne alcune partite in cui abbiamo sbagliato magari l’approccio o perso un pochino la concentrazione per qualche tempo credo che tutto sommato sia stato un ottimo campionato per il Parma”