Parma-Genoa, le formazioni ufficiali: Pandev e Inglese tornano dal 1'

Sono state rese note le formazioni ufficiali per la sfida delle 18 dell'ottavo turno di Serie A 2019/20, in programma allo stadio Ennio Tardini tra Parma e Genoa. Rispetto all'undici di Ferrara nei padroni di casa ecco Scozzarella in cabina di regia, con Hernani che cede il posto a Barillà e per la prima volta in stagione si accomoda in panchina, mentre Kucka è confermato come mezzala destra. Davanti fuori Cornelius, a guidare l'attacco torna Inglese, con Gervinho e Kulusevski sui lati, mentre in difesa il rimedio all'assenza di capitan Alves è Dermaku centrale con Gagliolo a sinistra. Iacoponi fa coppia con l'albanese, mentre a destra torna Darmian dopo l'infortunio.

PARMA (4-3-3): Sepe, Darmian, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà, Gervinho, Inglese, Kulusevski.

A disposizione: Colombi, Alastra, Karamoh, Grassi, Hernani, Cornelius, Brugman, Camara, Sprocati, Pezzella.

Allenatore: D'Aversa.

Tra gli ospiti stupisce l'assenza di Pinamonti, che Andreazzoli lascia in panchina nonostante il forfait di Favilli: al suo posto gioca Pandev dal primo minuto con Kouamè, mentre Lerager agirà qualche metro più indietro, lasciando a Schone e Radovanovic la linea di mediana. Lateralmente spazio a Pajac e Ghiglione, mentre in difesa esordio per Goldaniga, che affiancherà Zapata ed El Yamiq. In porta il solito Radu, con Jandrei e Marchetti che si accomodanano in panchina.

GENOA (3-5-2): Radu; Goldaniga, Zapata, El Yamiq; Ghiglione, Radovanovic, Schöne, Pajac; Lerager, Pandev, Kouamè.

A disposizione: Jandrei, Marchetti, Barreca, Da Cunha, Sanabria, Pinamonti, Jagiello, Agudelo, Cassata, Akersen.

Allenatore: Andreazzoli.