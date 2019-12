© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gervinho gela Napoli in pieno recupera. Il Parma espugna il San Paolo e l'attaccante ex Roma, protagonista della serata, nel post-partita parla a Sky Sport: "Era molto difficile. Sapevamo che il Napoli aveva bisogno di vincere ed era pieno di motivazioni per il cambio di allenatore. E' importante segnare, sono felice, ma ringrazio la squadra che ha mentalità e mi aiuta. Europa? Non si può ancora sognare, è troppo presto. L'obiettivo resta la salvezza, un passo alla volta magari l'Europa può diventare un sogno".