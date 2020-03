Parma, Hernani: "Speriamo di tornare presto a giocare. Un idolo? Direi Kakà"

Ospite oggi dei microfoni di ParmaLive.com, il centrocampista del Parma Hernani analizza così i suoi primi mesi in Italia, che lo hanno vista diventare un inamovibile per D'Aversa: "Con il mister parliamo spesso, mi dà una grossa mano e mi spiega quello che devo fare. Non era semplice per me, specialmente quando sono arrivato qui in Italia. Ma non solo lui, tutto il suo staff. Sono contento anche per il paragone con Veron ma devo fare ancora tantissimo per essere a quei livelli lì, perché Veron ha fatto tantissimo per il Parma e per il calcio italiano, per la storia sua. Adesso sto bene, ho trovato la miglior forma e spero di continuare la mia crescita. Ringrazio il mister, il suo staff, tutti i miei compagni, perché sono stato accolto al meglio e questo ha facilitato il mio adattamento. L’unico obiettivo che ho è quello di aiutare il Parma. E speriamo di tornare presto per continuare a fare quello che facciamo noi: giocare a calcio".

L’Italia è un paese che ha portato fortuna a molti brasiliani, c’è qualche giocatore brasiliano che ha giocato nel nostro paese a cui ti ispiri?

"Ringrazio molto Dio che mi ha portato in una città bella e in una squadra bellissima, ho tanta fiducia di giocare a calcio, posso e devo fare di più per migliorare ancora. La cosa più bella è che tutti mi hanno accolto bene qui a Parma e ringrazio Dio e tutti le persone del club, oltre ai miei compagni chiaramente. Giocatore brasiliano a cui guardo? Kakà, quello che ha giocato al Milan. Non facciamo lo stesso ruolo ma mi appassionava vederlo palla al piede e fare gol. Per me è il calciatore più importante di tutti".