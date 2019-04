© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È sceso in campo l'ultima volta lo scorso 3 dicembre, per soli 5' nella partita persa dal PAS Lamia contro il PAOK. Poi la rottura con il club greco e la richiesta di rescissione, con una causa ancora in corso. Oggi, l'ex prodigio delle giovanili del Milan, Hachim Mastour, è tornato a far parlare di sé per una foto postata tra le storie di Instagram, in cui ha fatto capire di essere a Collecchio, centro sportivo del Parma, per allenarsi con la Primavera dei ducali. Il classe 1998, però, ha rimosso l'immagine poco dopo, lasciando un po' di mistero intorno alla vicenda.