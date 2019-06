Parma, il club ducale continua a seguire Iturbe

Juan Iturbe, da un paio di settimane, è uno dei nomi accostati al Parma in vista del mercato estivo. L'attaccante argentino, naturalizzato paraguaiano, come riporta la Gazzetta dello Sport, continua a essere seguito con attenzione dai gialloblù. Il classe '93, nella sua ultima stagione, ha militato nelle file dei messicani del Pumas. Per lui, quindi, possibile un rientro in Italia dopo le esperienze con Hellas Verona, Roma e Torino. Lo riporta Parmalive.com