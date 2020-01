Parma, il ko di Inglese riapre il mercato. Ma sarà un acquisto "ponte"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il grave infortunio a Inglese il Parma a tornare sul mercato: D'Aversa aveva dichiarato di non essere al 100% contento della rosa, per questioni numeriche più che altro, ora dovrà insistere per avere anche un attaccante centrale. Dopo aver incassato un no per Millico, la società ha bussato in casa Inter, chiedendo Sebastiano Esposito. A prescindere dalla risposta dei nerazzurri, quello che vuole il Parma sarà un affare di questo tipo: una punta in prestito semestrale che possa dare respiro a Cornelius, titolare designato, in attesa di ritrovare Inglese, che era e rimane l'investimento più oneroso della storia del Parma Calcio 1913. I 28 punti in classifica rassicurano la società sulla bontà delle scelte fatte in estate, senza dimenticare l'investimento fatto pochi giorni fa su Kurtic: a questo punto è lecito attendersi un aiuto per la difesa, un centrale di belle speranze, e appunto il centravanti perso con il grave ko di Inglese. Queste le priorità crociate dopo la sconfitta di Torino contro la Juventus.