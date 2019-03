© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'annuncio non è ancora arrivato ma la conferma di Simone Iacoponi al Parma non è in dubbio: il difensore crociato, praticamente insostituibile per D'Aversa, ha già raggiunto l'accordo economico con la società per prolungare un contratto in scadenza a giugno 2019 (tra due mesi quindi) e la firma è attesa a breve. Stando a quanto scrive ParmaLive.com quest'oggi dall'entourage del ragazzo e dal Parma filtra infatti la voglia di continuare insieme, senza se e senza ma. Il laterale toscano è anzi voglioso di legarsi a lungo al club del suo presente, con un accordo che dovrebbe essere su base triennale. Peraltro è nota la necessità della società di rimpolpare una rosa che a giugno perderà diverse pedine tra prestiti e scadenze: già da ora ce n'è una in meno a cui pensare.