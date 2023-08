ufficiale Un ex Serie A per la difesa dell'Aglianese. In neroverde ecco Simone Iacoponi

Dopo colpi di spessore come Giuseppe e Agostinone e soprattutto "Il Doge" Riccardo Bocalon, l'Aglianese non si ferma e si assicura anche l'ex Parma Simone Iacoponi; che prosegue così la sua avventura in quarta serie.

Questa la nota ufficiale del club: "L’Aglianese Calcio 1923 comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Simone Iacoponi, giocatore che non ha bisogno di tante presentazioni. Per il difensore toscano classe 1987, una carriera fatta esclusivamente di professionismo, con l'importante parentesi nel Parma, e l'ascesa dalla Serie C alla Serie A. Nella massima Serie ha collezionato circa 90 presenze e in totale vanta più di 450 gare tra i professionisti mettendo a segno 26 reti.

Nell'ultima stagione ha invece vestito la maglia del Roma City in Serie D".