Lunga intervista ai microfoni di DAZN per Roberto Inglese, attaccante crociato in prestito dal Napoli, che sta attirando su di sé le attenzioni a suon di prestazioni e reti importanti. Queste le sue parole: "Ognuno di noi sta dove merita, io ho dovuto fare tutti gli step, ho dovuto dimostrare in tutte le categorie e sono felice di questo perché ho capito quello che mi sono conquistato. Partendo dal basso come tanti altri, ma quando fai tanta gavetta poi in campo dai qualcosa in più. Quello che sono adesso lo sono diventato grazie al sacrificio e al lavoro, così ora do il giusto peso specifico a qualsiasi cosa, sia in campo che fuori. Ho già fatto 3 campionati di A per salvarmi, so come affrontare la categoria e come bisogna giocare certe partite per salvarsi. Io prima dei gol metto sempre la prestazione: è quella che porta i risultati. Quanto valgo? Questo non so dirtelo, dovresti chiedere al Napoli. Italia? Credo che il ct che ti viene a vedere sia uno stimolo in più e non una fonte di ansia. Ci tengo alla Nazionale, ho fatto una convocazione: indossare quella maglia è uno degli obiettivi che mi sono posto".