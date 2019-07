© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante del Parma Roberto Inglese, intervistato da Sky Sport, ha parlato così del suo ritorno in gialloblù: "Si è creato un legame particolare con mister D'Aversa. Veniamo dalla stessa terra, abitiamo quasi vicini e c'è quindi un buon feeling tra di noi. Mi sono subito trovato molto bene, sono contento sia delle sue idee che del suo modo di giocare. Il suo modulo è perfetto per esaltare le mie caratteristiche".

Perché il ritorno a Parma?

"Ho preferito tornare qui, nella mia seconda famiglia, piuttosto che non essere felice pur giocando in un palcoscenico più importante. Il Parma mi ha voluto in ogni modo e sono davvero contento di essere tornato".