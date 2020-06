Parma-Inter 1-1, De Vrij ripristina il pari con un colpo di testa su sponda di Lautaro

vedi letture

Stefan de Vrij ripristina il pari al Tardini. Dopo un lungo assedio da parte dei nerazzurri, è servito un calcio d'angolo dalla destra per imbeccare la sponda di Lautaro e la successiva incornata del difensore ex Lazio per riportare il risultato in equilibrio. 1-1 dunque all'84', nel Parma espulso Kucka per proteste.