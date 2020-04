Parma, interesse per Parisi dell'Avellino: sul classe 2000 anche Lazio, Hellas e Serie B

vedi letture

Il campionato è fermo ma il mercato è sempe in fermento. Con il Parma che si guarda intorno, anche nelle serie minori. Come riporta TuttoAvellino.it, il club crociato sarebbe interessato a Fabiano Parisi, classe 2000 in forza al club irpino. Il punto d'incontro potrebbe essere la presenza in gialloblù dell'ex ds biancoverde De Vito. Sul difensore, però, vi sarebbe da tempo anche l'interesse della Lazio, con Lotito pronto a girarlo in prestito alla Salernitana, e dell'Hellas Verona, oltre che di svariati club in cadetteria.