Il Parma, attraverso i propri canali ufficiali, comunica che la prevendita dei biglietti dello stadio Ennio Tardini per la partita contro la Juventus (1^ Giornata Serie A TIM 2019/2020) in programma sabato 24 agosto (fischio di inizio: ore 18) ha fatto registrare il ‘tutto esaurito’. Non è più disponibile alcun titolo di ingresso in ogni settore dell’impianto. Pertanto il giorno della gara i botteghini saranno aperti soltanto per il ritiro degli accrediti dalle ore 13.